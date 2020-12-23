Уже сегодня Тадеуш Кондрусевич может вернуться в Беларусь
Председатель Конференции католических епископов Беларуси (ККЕБ), митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич может вернуться в Беларусь уже сегодня. Такую возможность не исключил пресс-секретарь ККЕБ ксендз Юрий Санько в комментарии БелаПАН.
По словам Санько, в настоящее время он не располагает информацией о точной дате прибытия архиепископа Кондрусевича. На вопрос, есть ли вероятность, что иерарх вернется в страну 23 декабря, пресс-секретарь ККЕБ ответил: «Было бы логично, если бы он сегодня приехал».
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