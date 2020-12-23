Уже сегодня Тадеуш Кондрусевич может вернуться в Беларусь

Председатель Конференции католических епископов Беларуси (ККЕБ), митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич может вернуться в Беларусь уже сегодня. Такую возможность не исключил пресс-секретарь ККЕБ ксендз Юрий Санько в комментарии БелаПАН.

По словам Санько, в настоящее время он не располагает информацией о точной дате прибытия архиепископа Кондрусевича. На вопрос, есть ли вероятность, что иерарх вернется в страну 23 декабря, пресс-секретарь ККЕБ ответил: «Было бы логично, если бы он сегодня приехал».

Накануне Апостольская нунциатура в Беларуси сообщила , что получила 22 декабря из «компетентных государственных органов» информацию о том, что архиепископ Тадеуш Кондрусевич «не имеет препятствий для возвращения на территорию Республики Беларусь».

17 декабря глава Зала печати Святого престола Маттео Бруни сообщил журналистам, что архиепископ Клаудио Гуджеротти в качестве спецпосланника папы римского направлен в Минск для встречи «с президентом Беларуси Александром Лукашенко, чтобы выразить тревогу и озабоченность святого отца текущей ситуацией в стране».

22 декабря министр иностранных дел Владимир Макей раскрыл узкому кругу СМИ некоторые подробности визита Гуджеротти. Чиновник заявил, что Лукашенко и папу Франциска связывают «очень тесные, дружеские, личные отношения». «Поэтому, исходя из того, что в последнее время в силу разных причин появились какие-то определенные проблемные моменты в наших отношениях, папа римский Франциск счел возможным направить своего посланника — нунция в Великобритании [Клаудио] Гуджеротти — с соответствующим письмом, адресованным главе белорусского государства. В нем излагалась соответствующая просьба, связанная с известной персоной архиепископа Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича», — сообщил министр иностранных дел.

«Исходя именно из чувства глубокого уважения к папе римскому и личных добрых отношений, глава белорусского государства счел возможным пойти навстречу просьбе папы римского и дать соответствующее поручение найти решение с учетом всех имеющихся правовых механизмов. И это с учетом того, что, конечно же, приближаются добрые, святые для всех праздники Рождества Христова и торжественные события. Это тоже было соответствующим дополнительным аргументом в пользу принятия решения по этому случаю, связанному с архиепископом Минско-Могилевским Кондрусевичем, несмотря на ряд негативных моментов, связанных с этой персоной», — сказал Макей.