Головченко и Мишустин вновь поговорили по телефону
22 декабря состоялся очередной телефонный разговор премьер-министра Беларуси Романа Головченко и председателя правительства России Михаила Мишустина.
Как сообщила пресс-служба российского правительства, главы правительств обсудили вопросы противодействия коронавирусной инфекции, особо отметив важность регистрации в Беларуси российской вакцины «Спутник V».
«В ходе разговора были рассмотрены актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и реализации совместных проектов в различных отраслях. Михаил Мишустин и Роман Головченко затронули также график предстоящих контактов по правительственной линии», — говорится в сообщении.
Предыдущий раз главы правительств общались по телефону 11 декабря. Темы беседы были теми же.
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