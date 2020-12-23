Головченко и Мишустин вновь поговорили по телефону

/ Экономика
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22 декабря состоялся очередной телефонный разговор премьер-министра Беларуси Романа Головченко и председателя правительства России Михаила Мишустина.

Фото с сайта РБК

Как сообщила пресс-служба российского правительства, главы правительств обсудили вопросы противодействия коронавирусной инфекции, особо отметив важность регистрации в Беларуси российской вакцины «Спутник V».

«В ходе разговора были рассмотрены актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и реализации совместных проектов в различных отраслях. Михаил Мишустин и Роман Головченко затронули также график предстоящих контактов по правительственной линии», — говорится в сообщении.

Предыдущий раз главы правительств общались по телефону 11 декабря. Темы беседы были теми же.

Вместе с тем, как сообщалось ранее, для белорусской стороны актуальной является тема снижения цен на энергоносители. Так, в начале ноября белорусский премьер заявил, что «договоренности по цене на газ пока нет, идут переговоры. В то же время расчеты за потребленный газ завершены, и у нас сейчас отсутствует задолженность перед Россией за поставленный газ».

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков предположил, что у Минска не получится выторговать скидку на цену на газ.
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Тэги: Беларусь-Россия Союзное государство коронавирус COVID-19 Персона: Роман Головченко Михаил Мишустин

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