Головченко и Мишустин вновь поговорили по телефону

22 декабря состоялся очередной телефонный разговор премьер-министра Беларуси Романа Головченко и председателя правительства России Михаила Мишустина.

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Как сообщила пресс-служба российского правительства, главы правительств обсудили вопросы противодействия коронавирусной инфекции, особо отметив важность регистрации в Беларуси российской вакцины «Спутник V».

«В ходе разговора были рассмотрены актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и реализации совместных проектов в различных отраслях. Михаил Мишустин и Роман Головченко затронули также график предстоящих контактов по правительственной линии», — говорится в сообщении.

Предыдущий раз главы правительств общались по телефону 11 декабря. Темы беседы были теми же.

Вместе с тем, как сообщалось ранее, для белорусской стороны актуальной является тема снижения цен на энергоносители. Так, в начале ноября белорусский премьер заявил , что «договоренности по цене на газ пока нет, идут переговоры. В то же время расчеты за потребленный газ завершены, и у нас сейчас отсутствует задолженность перед Россией за поставленный газ».