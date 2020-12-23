Представительство ЕС: ждем возвращения архиепископа Кондрусевича

Представительство Европейского союза в Минске «вместе с католическим сообществом в Беларуси» ждет возвращения в страну председателя Конференции католических епископов Беларуси, митрополита Минско-Могилевского архиепископа Тадеуша Кондрусевича.

«Возвращения, запоздалого несправедливо и без нужды почти на четыре месяца, — отмечается на странице представительства ЕС в «Фейсбуке». — Пусть это время испытания будет для нас уроком стойкости, солидарности и общности духа. Искренне желаем спокойного Рождества, и добро пожаловать домой, Архиепископ».

Накануне Апостольская нунциатура в Беларуси сообщила, что получила 22 декабря из «компетентных государственных органов» информацию о том, что архиепископ Тадеуш Кондрусевич «не имеет препятствий для возвращения на территорию Республики Беларусь».

«Вместе с тем Апостольская нунциатура выражает признательность государственным органам Республики Беларусь за положительный ответ на просьбу папы Франциска о возможности возвращения архиепископа Тадеуша Кондрусевича для совершения торжественных богослужений Рождества Христова с верующими, пастырем которых он является», — говорилось в сообщении за подписью апостольского нунция архиепископа Анте Йозича.

22 декабря министр иностранных дел Владимир Макей сообщил узкому кругу СМИ, что Александр Лукашенко поручил найти решение вопроса по ситуации с митрополитом Минско-Могилевским архиепископом Тадеушем Кондрусевичем «с учетом всех имеющихся правовых механизмов».

Чиновник заявил, что Лукашенко и папу Франциска связывают «очень тесные, дружеские, личные отношения». «Поэтому, исходя из того, что в последнее время в силу разных причин появились какие-то определенные проблемные моменты в наших отношениях, папа римский Франциск счел возможным направить своего посланника — нунция в Великобритании [Клаудио] Гуджеротти — с соответствующим письмом, адресованным главе белорусского государства. В нем излагалась соответствующая просьба, связанная с известной персоной архиепископа Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича», — сообщил министр иностранных дел.

«Исходя именно из чувства глубокого уважения к папе римскому и личных добрых отношений, глава белорусского государства счел возможным пойти навстречу просьбе папы римского и дать соответствующее поручение найти решение с учетом всех имеющихся правовых механизмов. И это с учетом того, что, конечно же, приближаются добрые, святые для всех праздники Рождества Христова и торжественные события. Это тоже было соответствующим дополнительным аргументом в пользу принятия решения по этому случаю, связанному с архиепископом Минско-Могилевским Кондрусевичем, несмотря на ряд негативных моментов, связанных с этой персоной», — сказал Макей.

17 декабря глава Зала печати Святого престола Маттео Бруни сообщил журналистам, что архиепископ Клаудио Гуджеротти в качестве спецпосланника папы римского направлен в Минск для встречи «с президентом Беларуси Александром Лукашенко, чтобы выразить тревогу и озабоченность святого отца текущей ситуацией в стране».

Предыдущий раз визит представителя Ватикана высокого ранга в Беларусь состоялся осенью. 11—14 сентября страну посещал секретарь по отношениям Святого престола с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер. Он приезжал решить проблему с фактически изгнанным Кондрусевичем, однако изменить ситуацию не удалось.

Отношения властей и католического костела в Беларуси серьезно осложнились после президентских выборов 9 августа. Кондрусевича, который активно призывал власть прекратить насилие и пойти на диалог с обществом, 31 августа не впустили в страну из зарубежной поездки. Впоследствии было заявлено, что МВД признало паспорт Кондрусевича недействительным, ведется проверка, связанная с возможным наличием у него действующего иностранного гражданства, а также с прекращением прежнего иностранного гражданства после натурализации в Беларуси. Лукашенко несколько раз обвинил Кондрусевича в том, что он выезжал в Польшу «для консультаций, как развалить страну».

В начале декабря в интервью католическому информагентству KAI Кондрусевич сообщил, что в ближайшее время намерен переслать апостольскому нунцию в Беларуси прошение об отставке на имя папы Франциска. «3 января 2021 года мне исполнится 75 лет. Я официально ухожу в отставку и должен уйти на пенсию. Я уже написал прошение об отставке и вскоре перешлю его нунцию», — сообщил он.

На замечание о том, что понтифик может продлить срок его служения, Кондрусевич сказал: «Не знаю. Все зависит от святого отца».

Согласно Кодексу канонического права Римско-католического костела, диоцезиальному епископу, которому исполнилось 75 лет, «предлагается подать прошение об отставке от должности верховному понтифику, который, рассмотрев все обстоятельства, примет свое решение».