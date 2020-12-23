Эксперт: Россия не будет в 2021 году снижать цену на газ для Беларуси

Ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков считает, что у Минска не получится снизить цену на газ на 2021 год.

Как пишет NEWS.ru , экономист считает, что 127 долларов за тысячу кубов — это уже низкая цена.

«Думаю, Москва может согласиться оставить текущую цену, но не пойдет на скидку. Чтобы получить скидку, Минску нужно тоже что-то предложить России. Беларусь не признала Крым, Абхазию и Южную Осетию. Даже в экономике нет движения — Александр Лукашенко говорил, что перекинет экспорт белорусских нефтепродуктов на российские порты, но спустя полгода этого не произошло. Думаю, что позиция России будет довольно жесткая и заключаться в том, что не Москва, а Минск должен сделать первый шаг навстречу», — подчеркнул эксперт.

Среди аргументов, которые могут использовать белорусские переговорщики, он назвал политический.

Дескать, чем дороже будет газ, тем хуже будет экономическое положения в стране: «А это может привести к дополнительному социальному напряжению и в итоге к смене власти, причем в пользу прозападных сил. Думаю, что именно этим Минск будет пугать Москву», — считает эксперт.