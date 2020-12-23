Белорусы больше бегут в Польшу, чем в Литву

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По данным главы Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамаса Любаеваса, число белорусов, которые прибыли в Польшу по особым гуманитарным причинам, и тех, кто попросил там убежища, вдвое выше, чем в Литве.

Как заявил чиновник, по данным на 20 декабря с августа в Литву с разрешением министра внутренних дел прибыло 347 граждан Беларуси (74 обратились за убежищем).

В Польшу же, по его словам, прибыло 606 белорусов, а за убежищем обратились 127, пишет DELFI.
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Тэги: Беларусь-Литва Беларусь-Польша Персона: Рустамас Любаевас

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