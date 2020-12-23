«Акт о демократии очень важен — белорусские власти уважают только силу»

Глава лишенного госрегистрации Правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий считает, что последняя версия документа лучше, чем его аналог, принятый Конгрессом более 15 лет назад.

«Официальная позиция Вашингтона по поводу фальсификации выборов в республике и нелегитимности Александра Лукашенко уже была неоднократно высказана, — отметил правозащитник «Голосу Америки». — Но то, что вскоре декларации будут закреплены законом, совершенно меняет дело и вносит ясность на долгие годы вперед — вне зависимости от того, кто возглавит США».

Также, считает он, важны шаги по укреплению демократии и ограничению репрессивных мер, которые белорусские власти активно применяют против своего народа.

«Поэтому я с правозащитной точки зрения, безусловно, выступаю за документ, — подчеркнул Беляцкий. — Это касается и блока поддержки неправительственных организаций, гражданского общества и мер, направленных на усиление международного давления на авторитарный режим, и конкретных инструментов по ограничению агрессивности режима. Относительно санкций здесь тоже всё адекватно».

В то же время руководитель «Весны» обратил внимание на то, что следует подождать и посмотреть, как всё пойдет в реальности, насколько документ будет соответствовать ситуации, поскольку «пока он еще носит рамочный характер».

«Конкретные шаги, которые затем последуют, наверное, более четко прояснят, насколько Акт станет эффективнее по сравнению с предыдущим. Но мне представляется, что это очень важный и своевременный шаг, потому как белорусские власти серьезно следят за политической реакцией США. Они уважают только силу», — считает правозащитник.

Наверное, пример Конгресса США сможет подтолкнуть и Евросоюз к более активным действиям на белорусском направлении, предположил Алесь Беляцкий.

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