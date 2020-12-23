Тихановская: испанцы хорошо понимают, за что мы боремся, так как сами сражались с диктатурой Франко

Возможности организации переговоров по урегулированию политического кризиса в Беларуси обсудили Светлана Тихановская и бывший генеральный секретарь НАТО (1995-1999) и Совета Евросоюза (1999-2009) Хавьер Солана в ходе визита экс-кандидата в президенты в Испанию.

Стороны «говорили об организации переговоров по решению политического кризиса в Беларуси и о том, кто может быть сторонами этих переговоров», сообщила пресс-служба Тихановской.

22 декабря она провела также переговоры с министром иностранных дел Аранчей Гонсалес Лайя и телефонный звонок с премьер-министром Педро Санчесом, который вынужденно находится на самоизоляции.

Тихановская встретилась с лидером оппозиции Пабло Касадо и председателем Государственного совета Марией Тересой Фернандес де ла Вега, пообщалась с белорусской диаспорой, представителями гражданского общества и экспертных центров, депутатами парламента.

Тихановская «не раз говорила о примере Испании в построении демократического общества после диктатуры Франко»: «Испанцы хорошо понимают, какой значимый период мы переживаем и за что боремся сейчас, потому что не так давно сами сражались с диктатурой Франко».

Во время встреч она поднимала тему реформ и помощи белорусам в подготовке этих реформ в переходный период.

На встрече с министром иностранных дел Тихановская говорила о поддержке женского движения, введении санкций против силовиков, чиновников и фальсификаторов выборов в виде запрета на въезд на территорию Испании, в том числе, Канарских островов. Обсуждался вопрос расширения санкционного списка в отношении Лукашенко и связанных с ним компаний, поддержки белорусского народа в международных организациях — ОБСЕ, ООН, Совете Европы.

Тихановская и Лайя «договорились усилить роль и статус белорусской диаспоры, поддержать деятельность белорусского «народного посольства» и «народного представительства», которые недавно открылись в Мадриде и Барселоне».

Кроме того, Испания планирует оказать помощь репрессированным спортсменам, а также студентам — «например, стипендиями, которые позволят продолжать учебу дистанционно, находясь в Беларуси». Испания рассмотрит возможность принятия на лечение раненых мирных протестующих.

Тихановская предложила испанскому правительству организовать совместную конференцию с участием частного бизнеса страны, чтобы подготовить инвестиционные предложения, которые могут стать частью плана ЕС по оказанию экономической помощи Беларуси при переходе к демократии.