Интересная погода: снег, мокрый снег, дождь, метель и до +7°C

В среду, 23 декабря, погоду на территории республики будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся с западной части Европы.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

По прогнозу синоптиков, будет облачно. Временами выпадут осадки (снег, мокрый снег, дождь). В некоторых районах — метель.

Местами туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер южный с переходом на западный умеренный до порывистого.

Брест +5..+7°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 5-10 м/с);

Витебск 0..-2°C (вероятность осадков более 90%, ветер порывами до 14 м/с);

Гомель 0..-2°C (вероятность осадков более 90%, ветер порывами до 14 м/с);

Гродно +4..+6°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 5-10 м/с);

Могилев 0..-2°C (вероятность осадков более 90%, ветер порывами до 14 м/с);

Минск +1..+3°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами до 14 м/с).

В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлен желтый уровень опасности.