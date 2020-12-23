Интересная погода: снег, мокрый снег, дождь, метель и до +7°C

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В среду, 23 декабря, погоду на территории республики будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся с западной части Европы.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

По прогнозу синоптиков, будет облачно. Временами выпадут осадки (снег, мокрый снег, дождь). В некоторых районах — метель.

Местами туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер южный с переходом на западный умеренный до порывистого.

  • Брест +5..+7°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 5-10 м/с);
  • Витебск 0..-2°C (вероятность осадков более 90%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Гомель 0..-2°C (вероятность осадков более 90%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Гродно +4..+6°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 5-10 м/с);
  • Могилев 0..-2°C (вероятность осадков более 90%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Минск +1..+3°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами до 14 м/с).

В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлен желтый уровень опасности.
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Тэги: погода

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