Интересная погода: снег, мокрый снег, дождь, метель и до +7°C
В среду, 23 декабря, погоду на территории республики будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся с западной части Европы.
По прогнозу синоптиков, будет облачно. Временами выпадут осадки (снег, мокрый снег, дождь). В некоторых районах — метель.
Местами туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер южный с переходом на западный умеренный до порывистого.
- Брест +5..+7°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 5-10 м/с);
- Витебск 0..-2°C (вероятность осадков более 90%, ветер порывами до 14 м/с);
- Гомель 0..-2°C (вероятность осадков более 90%, ветер порывами до 14 м/с);
- Гродно +4..+6°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 5-10 м/с);
- Могилев 0..-2°C (вероятность осадков более 90%, ветер порывами до 14 м/с);
- Минск +1..+3°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами до 14 м/с).
В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлен желтый уровень опасности.