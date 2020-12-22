Грузия отказалась использовать российскую вакцину от коронавируса

Грузия не рассматривает вариант использования российской вакцины от коронавируса, которую закупают в Беларуси, КНДР и Венесуэле.

Фото: sputnikvaccine.com

«У нас есть возможность получить все три вида вакцины, российская вакцина рассматриваться не будет», — сказала кандидат в министры здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе, передает «Грузия Онлайн» .

По ее словам, уже есть возможность распространять вакцину по стране и безопасно вакцинировать пациентов.

По состоянию на вторник, 22 декабря, в Грузии подтвердили более 200 тысяч случаев коронавируса, более 2 тысяч умерли.

Владимир Путин заявил 11 августа, что в РФ зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Он тогда отметил, что одна из его дочерей уже сделала прививку. В Германии российскую вакцину назвали «рискованным экспериментом на людях». А в США заявили, что важно не сделать вакцину первыми, а сделать такую вакцину, которая была бы безопасной и эффективной.