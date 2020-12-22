Белорусские правозащитники признали политзаключенными 159 человек

Список политзаключенных, составляемый белорусскими правозащитниками, 2 декабря увеличился со 157 до 159 человек.

Политзаключенными признаны Алексей Романов и Николай Чернявский. Первый приговорен к году лишения свободы судом Хойникского района Гомельской области по ст. 368 Уголовного кодекса (оскорбление президента), второй — к полутора годам судом Городокского района Витебской области по ст. 369 УК (оскорбление представителя власти).

«Кроме того, нам известно о десятке вынесенных приговоров по ст. 368, 369 УК, в соответствии с которыми обвиняемые были осуждены к ограничению свободы с направлением в исправительные учреждения открытого типа, но в связи с обжалованием вынесенных приговоров они еще не направлены для отбытия наказания. В случае вступления данных приговоров в законную силу все осужденные к ограничению свободы будут признаны нами политическими заключенными», — говорится в заявлении правозащитных организаций.

По данным правозащитников, за последние семь с половиной месяцев, во время кампании по выборам президента и в послевыборный период, заведено более 900 уголовных дел на участников президентской гонки, активистов их штабов, участников акций протеста. Дела возбуждаются в основном по статьям 293 (массовые беспорядки), 342 (организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок), 363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел), 364 (насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел), 243 (уклонение от уплаты налогов). Известны фамилии более 610 человек, преследуемых по уголовным статьям в связи с выборами.