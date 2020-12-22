Водитель «Форда» сбил инспектора ГАИ в Минске

/ Происшествия
Просмотров: 155

Нетрезвый водитель сбил инспектора на столичной улице Тимирязева, сообщили в ГАИ.

Фото: ГАИ

Вечером 22 декабря 29-летний водитель Ford ехал со стороны улицы Леси Украинки в направлении улицы Саперов. В районе дома № 65 он сбил инспектора ДПС, который контролировал соблюдение скоростного режима на этом участке дороги.

По словам мужчины, он сбил инспектора, так как ему была создана аварийная обстановка другим водителем.

У пострадавшего диагностирован ушиб плеча.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ГАИ наезд на человека Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

ЧП в Бресте: стреляли в начальника ГАИ

ЧП в Бресте: стреляли в начальника ГАИ

ГАИ предлагает заметно усилить наказание за пьяное вождение

ГАИ предлагает заметно усилить наказание за пьяное вождение

Александр Студенцов. ЗАДАННЫЙ КУРС. ГАИ не догоняет

Александр Студенцов. ЗАДАННЫЙ КУРС. ГАИ не догоняет

ГАИ две недели будет проводить спецмероприятие

ГАИ две недели будет проводить спецмероприятие