Водитель «Форда» сбил инспектора ГАИ в Минске

Нетрезвый водитель сбил инспектора на столичной улице Тимирязева, сообщили в ГАИ.

Фото: ГАИ

Вечером 22 декабря 29-летний водитель Ford ехал со стороны улицы Леси Украинки в направлении улицы Саперов. В районе дома № 65 он сбил инспектора ДПС, который контролировал соблюдение скоростного режима на этом участке дороги.

По словам мужчины, он сбил инспектора, так как ему была создана аварийная обстановка другим водителем.

У пострадавшего диагностирован ушиб плеча.