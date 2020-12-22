Нетрезвый бесправник в Минске пытался сбежать от сотрудников ГАИ

В столице ночью 22 декабря около 00:20 внимание сотрудников ГАИ привлекла Audi, которая двигалась во дворе дома № 10 на ул. Городецкой, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Правоохранители решили проверить физическое состояние водителя легковушки, но он игнорировал требования об остановке. Заехав в тупиковый проезд, водитель и пассажир Audi вышли из транспорта и попытались убежать. В это время автомобиль самопроизвольно откатился назад и врезался в служебную машину.

Сбежавшего водителя обнаружили дома у приятеля. Результат медицинского освидетельствования показал 0,82 промилле алкоголя в выдыхаемом им воздухе. Известно, что у 19-летнего минчанина никогда не было водительского удостоверения. В отношении него в итоге составлены четыре протокола об административных правонарушениях.