Жителя Столинщины подозревают в убийстве годовалого сына подруги

Вечером 14 декабря в больницу от 26-летней жительницы Столинского района поступило сообщение о смерти ее годовалого сына.

По сообщению СК, экспертиза установила криминальный характер смерти ребенка. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 (убийство заведомо малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии).

К подозреваемому, 23-летнему сожителю матери ребенка, применена мера пресечения в виде заключения под стражу.