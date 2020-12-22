Жителя Столинщины подозревают в убийстве годовалого сына подруги

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Вечером 14 декабря в больницу от 26-летней жительницы Столинского района поступило сообщение о смерти ее годовалого сына.

По сообщению СК, экспертиза установила криминальный характер смерти ребенка. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 (убийство заведомо малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии).

К подозреваемому, 23-летнему сожителю матери ребенка, применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
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Тэги: убийство Город: Столин

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