Силовики ворвались в квартиру к программному директору «Пресс-клуба» Алле Шарко

Домой к программному директору «Пресс-клуба» Алле Шарко пришли представители силовых структур, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Источник: facebook.com/alla.sharko

«Силовики пришли домой к программному директору "Пресс-клуба" Алле Шарко, — говорится в сообщении. — Она успела сообщить в БАЖ, что силовики ломают ей двери».

Основателя «Пресс-клуба» Юлию Слуцкую задержали по прилету в минский аэропорт. Силовики пришли и в офис организации, где находился директор Сергей Ольшевский.

«Пресс-клуб» позиционирует себя как площадку для профессионального развития медиасообщества.