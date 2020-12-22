Силовики ворвались в квартиру к программному директору «Пресс-клуба» Алле Шарко

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Домой к программному директору «Пресс-клуба» Алле Шарко пришли представители силовых структур, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Источник: facebook.com/alla.sharko

«Силовики пришли домой к программному директору "Пресс-клуба" Алле Шарко, — говорится в сообщении. — Она успела сообщить в БАЖ, что силовики ломают ей двери».

Основателя «Пресс-клуба» Юлию Слуцкую задержали по прилету в минский аэропорт. Силовики пришли и в офис организации, где находился директор Сергей Ольшевский.

«Пресс-клуб» позиционирует себя как площадку для профессионального развития медиасообщества.
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Тэги: БАЖ задержания журналистов Пресс-клуб Беларусь Персона: Алла Шарко Юлия Слуцкая Город: Минск

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