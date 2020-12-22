Макей: в ответ на третий пакет санкций ЕС принято решение ограничить деятельность ряда политических фондов в Беларуси

«Мы категорически не приемлем политику и логику санкций, но вынуждены отвечать адекватно на те недружественные рестриктивные меры, которые, к сожалению, предпринимают наши партнеры по отношению к Беларуси», — заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 22 декабря узкому кругу СМИ.

Стенограмму подхода министра к прессе БелаПАН предоставила пресс-служба МИД.

По словам Макея, белорусская сторона внимательно изучила третий пакет санкционных мер ЕС.

«Естественно, мы предложили наши ответные действия на этот пакет, — сказал он. — Они включают в себя также увеличение соответствующего персонального списка. Это означает, что ряд дополнительных персон из стран Евросоюза не смогут попасть на территорию Беларуси и на территорию Союзного государства, с учетом того что у нас этот список одинаков с Российской Федерацией. Мы предпримем, естественно, ряд действий юридического характера в ответ на абсолютно необоснованное включение ряда предприятий и персоналий в список ЕС».

«Принято решение об ограничении деятельности ряда политических фондов в Республике Беларусь, а также о пересмотре реализации ряда так называемых гуманитарных, образовательных, культурных программ, которыми занимаются соответствующие политические институты в Беларуси, в том числе действующие и под эгидой посольств иностранных государств», — сообщил Макей.

О каких конкретно фондах идет речь, он не уточнил.

«Есть еще как минимум три направления, по которым будут предприняты адекватные ответные меры со стороны Беларуси в адрес наших европейских партнеров. Мы не хотели бы предавать огласке эти меры, но они будут действительно очень чувствительными и серьезным», — добавил Макей.