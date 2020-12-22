Педагога Евгения Ливянта допрашивали в СК четыре часа

/ Общество
Просмотров: 677

В Следственном комитете 22 декабря допросили педагога, руководителя репетиторского центра «100 баллов», члена основного состава Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране Евгения Ливянта, сообщает пресс-служба КС.

Отмечается, что допрос длился четыре часа. Ливянт дал подписку о неразглашении, которая запрещает ему раскрывать подробности допроса.

Допрос члена основного состава в Координационном совете расценили как продолжение давления на КС. «За последние две недели на допросы в Следственный комитет вызывали пять представителей основного состава КС», — отметили в пресс-службе совета.

На прошлой неделе в СК допросили членов основного состава КС — председателя Белорусской ассоциации журналистов Андрея Бастунца и создателя и владельца магазина Symbal.by Павла Белоуса.

Координационный совет был создан по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.

 

Фото nn.by
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: СК допрос Координационный совет Персона: Евгений Ливянт

Другие материалы на эту тему:

Как давать объяснения до возбуждения уголовного дела

Как давать объяснения до возбуждения уголовного дела

В помощь бизнесу. Вызов на допрос: что делать и как себя вести

В помощь бизнесу. Вызов на допрос: что делать и как себя вести

Если вызвали к оперативнику на беседу. Что говорить и как себя вести

Если вызвали к оперативнику на беседу. Что говорить и как себя вести

Вызов на допрос в качестве свидетеля. Что говорить и как себя вести

Вызов на допрос в качестве свидетеля. Что говорить и как себя вести