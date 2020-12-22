За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1858 случаев COVID-19. Скончались восемь человек с коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения.

Вторые сутки подряд количество выявленных заболевших снижается — 21 декабря было 1893 случая коронавируса, умерли девять человек, днем ранее — 1944.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси достигло 177 274, умер 1341 пациент с коронавирусом. Выздоровели 154 807 человек. Всего в стране проведено 3 803 118 тестов на коронавирус.

Александр Лукашенко 22 декабря во время совещания по вопросам разработки противовирусных вакцин и локализации производства иностранных вакцин пообещал, что Беларусь будет обеспечена вакциной от коронавирусной инфекции COVID-19. «Вне зависимости от того, выйдем мы на производство вакцины в разумные сроки или нет, хочу, чтобы общество знало — страна будет обеспечена вакциной, и каждый желающий сможет иметь к ней свободный доступ», — цитирует Лукашенко пресс-служба Министерства здравоохранения.

По его словам, в первую очередь будут привиты наиболее уязвимые слои населения: пожилые люди, медики, учителя, торговые работники. «Для этого мы всегда найдем средства, и обязаны это сделать», — подчеркнул Лукашенко.