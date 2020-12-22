Белорусская телеком-отрасль рискует потерять инвесторов из-за ужесточения налогового законодательства

Белорусские депутаты в двух чтениях приняли проект закона «Об изменении Налогового кодекса». В нем предусмотрен ряд дополнительных мер, призванных компенсировать расходы на борьбу с COVID-19 — в частности, временное (на период 2021—2022 гг.) повышение ставки налога на прибыль для белорусских операторов связи.

По мнению представителей компании А1, предлагаемые шаги могут иметь негативные последствия для инвестиционной привлекательности телекоммуникационной отрасли страны.

Проектом закона для операторов сотовой связи и оператора по обязательному оказанию универсальных услуг электросвязи на 2021—2022 гг. предусмотрено существенное — с 18% до 30% — повышение ставки налога на прибыль. Под действие новых требований попадают все белорусские операторы сотовой связи, а также РУП «Белтелеком».

Представители отрасли выступили с первыми комментариями относительно готовящихся изменений.

«Мы горды тем, что А1, часть A1 Telekom Austria Group, крупнейшего иностранного инвестора в сфере информационно-коммуникационных технологий в Беларуси, на протяжении многих лет является одним из самых крупных налогоплательщиков из числа компаний с негосударственной формой собственности. При этом мы выражаем сожаление в связи с тем, что телекоммуникационная и IT-отрасли снова сталкиваются с ухудшением инвестиционного климата для ведения бизнеса в Беларуси, в то время как другие страны активно поощряют инвестиции в сферах, связанных с информационными технологиями и цифровой трансформацией», — говорится в сообщении пресс-службы компании А1.