Белорусская телеком-отрасль рискует потерять инвесторов из-за ужесточения налогового законодательства
Белорусские депутаты в двух чтениях
По мнению представителей компании А1, предлагаемые шаги могут иметь негативные последствия для инвестиционной привлекательности телекоммуникационной отрасли страны.
Проектом закона для операторов сотовой связи и оператора по обязательному оказанию универсальных услуг электросвязи на 2021—2022 гг. предусмотрено существенное — с 18% до 30% — повышение ставки налога на прибыль. Под действие новых требований попадают все белорусские операторы сотовой связи, а также РУП «Белтелеком».
Представители отрасли выступили с первыми комментариями относительно готовящихся изменений.
«Мы горды тем, что А1, часть A1 Telekom Austria Group, крупнейшего иностранного инвестора в сфере информационно-коммуникационных технологий в Беларуси, на протяжении многих лет является одним из самых крупных налогоплательщиков из числа компаний с негосударственной формой собственности. При этом мы выражаем сожаление в связи с тем, что телекоммуникационная и IT-отрасли снова сталкиваются с ухудшением инвестиционного климата для ведения бизнеса в Беларуси, в то время как другие страны активно поощряют инвестиции в сферах, связанных с информационными технологиями и цифровой трансформацией», — говорится в сообщении пресс-службы компании А1.