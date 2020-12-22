Акт о демократии в Беларуси передан на подпись Трампу
Законопроект, направленный на усиление давления на президента Беларуси Александра Лукашенко в связи с репрессиями его режима против оппозиции, направлен на подпись президенту Дональду Трампу, заявил один из его главных инициаторов.
Верхняя палата Конгресса Соединенных Штатов Америки (Сенат) на заседании 21 декабря
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Законопроект призывает провести в республике новые президентские выборы, которые будут соответствовать стандартам ОБСЕ, и к немедленному освобождению всех политзаключенных.
Кроме всего прочего, включение Беларуси в так называемое Союзное государство не будет признано США.
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