В Кремле не знают, слушал ли Путин разговор Ника и Майка

В ходе сегодняшнего брифинга для представителей СМИ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, докладывали ли Владимиру Путину по поводу якобы перехвата разговора Варшавы и Берлина (так называемая беседа Ника и Майка).

Спикер Кремля отметил, что ничего не знает на этот счет, пишет gazeta.ru .

Пресс-секретарь также отрицательно ответил на вопрос о том, докладывали ли Путину о подлинности переданного Беларусью разговора.

Речь идет о разговоре, который якобы перехватили белорусские спецслужбы.