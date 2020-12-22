В Кремле не знают, слушал ли Путин разговор Ника и Майка

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В ходе сегодняшнего брифинга для представителей СМИ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, докладывали ли Владимиру Путину по поводу якобы перехвата разговора Варшавы и Берлина (так  называемая беседа Ника и Майка).

Спикер Кремля отметил, что ничего не знает на этот счет, пишет gazeta.ru.

Пресс-секретарь также отрицательно ответил на вопрос о том, докладывали ли Путину о подлинности переданного Беларусью разговора.

Речь идет о разговоре, который якобы перехватили белорусские спецслужбы.

Как рассказывал Александр Лукашенко 3 сентября на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, «мы перехватили разговор до выступления Меркель. Она заявила, что ему хотели закрыть рот, то есть Навальному. Варшава разговаривает с Берлином, два абонента, я вам дам почитать, материалы свидетельствуют, что это фальсификация, никакого отравления Навального не было».
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Тэги: Беларусь-Россия спецслужбы Персона: Дмитрий Песков Владимир Путин

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