Лукашенко: в Беларуси отрабатываются технологии получения прототипа вакцины от COVID-19

В Беларуси отрабатываются три возможные технологии получения прототипа вакцины от COVID-19, сообщил Александр Лукашенко 22 декабря в Минске во время совещания по вопросам разработки противовирусных вакцин и локализации производства иностранных вакцин.

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По его словам, чтобы провести масштабную вакцинацию от COVID-19, Беларусь может пойти двумя путями. Первый заключается в разработке собственных вакцин.

«Есть ученые, есть наработки, есть школа — надо этим заниматься. На что выйдем, я вас хочу сегодня послушать, чтобы зря не тратить деньги. Поэтому собственными белорусскими вакцинами заниматься будем», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он отметил, что производство иммунологических препаратов такого уровня — абсолютно новая для Беларуси задача. «Есть определенный потенциал и в Минздраве, и в Академии наук. Как мне докладывают, на решение этой задачи уже нацелены ведущие сотрудники и ученые в сферах вирусологии, иммунологии, генетики, клеточной инженерии», — сказал Лукашенко.

По его словам, чтобы выбрать наиболее характерный штамм вируса для производства вакцины, изучено генетическое разнообразие его вариантов. Отрабатываются три возможные технологии получения прототипа вакцины. Изучается динамика состояния иммунитета у пациентов после перенесенной пневмонии, вызванной коронавирусом, а также аспекты сохранения иммунного ответа организма.

Это поможет выбрать основную «мишень» для создания отечественной вакцины, отметил Лукашенко. Параллельно отрабатывается технологический процесс, идет поиск поставщиков для закупки оборудования.

Второй путь заключается в локализации производства зарубежных разработок. Лукашенко поинтересовался, каковы уже изученные и проработанные обстоятельства — сроки, объемы, источники финансирования и перспективные возможности, а также на каком этапе совместный проект холдинга «Белфармпром» и российского Национального исследовательского центра имени Гамалеи.