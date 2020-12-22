«Меня попытались зажать в такие рамки, чтобы я закончила карьеру, но не на ту нарвались»

Одна из лучших марафонок мира, чемпионка Европы-2018 по легкой атлетике Ольга Мазуренок рассказала о том, почему ей пришлось уволиться из Минспорта.

«Мне пришлось уволиться, чтобы дальше тренироваться и готовиться к Олимпийским играм. Ковальчук, хоть и министр спорта, но все-таки не тот человек, который должен влиять на мою судьбу. Да, меня попытались зажать в такие рамки, чтобы я не смогла тренироваться и закончила карьеру, но не на ту нарвались», — приводит БФСС слова легкоатлетки.

Напомним, в августе Ольга Мазуренок подписала письмо спортсменов с требованиями к власти и осудила насилие. Позже стало известно, что с топ-бегуньей не продлили срок президентской стипендии и откомандировали ее из Министерства спорта в Минобороны

«Откомандировали для идеологического воспитания», — прокомментировала тогда марафонка.

Таким образом, титулованная легкоатлетка осталась без места в сборной и финансирования. Однако обладательница именной лицензии продолжает подготовку к Олимпиаде в Токио благодаря поддержке Белорусского фонда спортивной солидарности. Сейчас Ольга находится на сборах в Турции