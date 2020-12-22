Власти повышают минимальную зарплату

1 января 2021 года в Беларуси будет установлена месячная минимальная заработная плата в размере 400 рублей. Это предусмотрено постановлением Совета министров от 21 декабря № 740, сообщила пресс-служба правительства.

1 января 2020 года размер МЗП составляет 375 рублей. За ноябрь 2020 года с учетом индексации МЗП составила 388 рублей 42 копейки.

Минимальная заработная плата (месячная и часовая) — государственный минимальный социальный стандарт в области оплаты труда, который наниматель обязан применять в качестве низшей границы оплаты труда работников за работу в нормальных условиях в течение нормальной продолжительности рабочего времени при выполнении обязанностей работника, вытекающих из законодательства, локальных правовых актов и трудового договора.

Размер месячной минимальной заработной платы устанавливается Советом министров ежегодно 1 января.

Коллективным договором (соглашением) может быть установлен иной размер месячной минимальной заработной платы, но не ниже размера месячной МЗП, установленного в соответствии с законом.

Месячная минимальная заработная плата в течение года подлежит индексации в порядке, предусмотренном для индексации доходов, полученных из бюджетных источников, в соответствии с законодательством об индексации доходов населения с учетом инфляции.

Месячная минимальная заработная плата применяется в отношении работников, оплата труда которых производится на основе месячных тарифных ставок (окладов, должностных окладов). Часовая минимальная заработная плата применяется в отношении работников, оплата труда которых производится на основе часовых тарифных ставок (окладов, должностных окладов).

Работнику, у которого размер начисленной зарплаты оказался ниже размера минимальной заработной платы (месячной и часовой), установленного и применяемого в соответствии с законом, наниматель обязан произвести доплату до размера минимальной заработной платы (месячной и часовой). При определении доплаты до размера минимальной заработной платы (месячной и часовой) в размере начисленной заработной платы работника не учитываются выплаты компенсирующего характера и выплаты, не связанные с выполнением работником обязанностей, вытекающих из законодательства, локальных правовых актов и трудового договора.