«Чтобы не попасть под санкции, надо прекратить поддержку режима Лукашенко»

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Валерий Ковалевский, «теневой министр иностранных дел», прокомментировал введение новых санкций против режима Александра Лукашенко.

По словам представителя Светланы Тихановской, «уже в конце января или, может, в начале февраля будет принят четвертый пакет санкций», в этой связи «те имена, которые с таким трудом доставались из списка, будут рассматриваться вновь».

«Эта работа будет проводиться не только Офисом Светланы Тихановской, но и многими другими силами. И для того, чтобы свои имена или предприятия вывести из списков кандидатов на санкции, этим лицам следовало бы подумать о прекращении поддержки режима Лукашенко и нарушений прав своих собственных рабочих», — заявил он в большом интервью на канале «Страна для жизни».
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Тэги: санкции против Беларуси Персона: Валерий Ковалевский

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