«Чтобы не попасть под санкции, надо прекратить поддержку режима Лукашенко»

Валерий Ковалевский, «теневой министр иностранных дел», прокомментировал введение новых санкций против режима Александра Лукашенко.

По словам представителя Светланы Тихановской, «уже в конце января или, может, в начале февраля будет принят четвертый пакет санкций», в этой связи «те имена, которые с таким трудом доставались из списка, будут рассматриваться вновь».