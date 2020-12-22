Беларусь пока сохраняет авиасообщение с Великобританией

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21 декабря состоялся телефонный разговор посла Беларуси в Великобритании Максима Ермоловича с министром здравоохранения Дмитрием Пиневичем и министром транспорта и коммуникаций Алексеем Авраменко.

«В ходе разговора предметно обсуждена ситуация, складывающаяся в связи с резким ухудшением эпидемиологической обстановки по коронавирусу в Великобритании и введением в ряде европейских стран запрета на въезд британских граждан», — сообщает посольство Беларуси в Великобритании.

Участники беседы обменялась мнениями по поводу возможных последствий всплеска заболеваемости в Великобритании для эпидемиологической обстановки в Беларуси и транспортного сообщения между странами в период предстоящих новогодних праздников. «Государственные органы Республики Беларусь совместно с посольством осуществляют постоянный мониторинг развития данной ситуации. В нынешних условиях сохраняется авиасообщение между Беларусью и Великобританией», — говорится в сообщении.

В Великобритании на днях была выявлена новая разновидность коронавируса, которая имеет высокую скорость распространения. Авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма COVID-19 закрыли более 40 стран. В их числе — большинство государств Европы. Россия 22 декабря на неделю приостановила авиасообщение с Великобританией.  
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Тэги: Беларусь-Великобритания авиаперевозки Персона: Максим Ермолович Дмитрий Пиневич Алексей Авраменко

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