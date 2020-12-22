Лукашенко пообещал каждому желающему белорусу вакцину от COVID-19

Александр Лукашенко пообещал, что Беларусь будет обеспечена вакциной от коронавирусной инфекции COVID-19 вне зависимости от сроков ее производства внутри страны. Об этом он заявил 22 декабря в Минске во время совещания по вопросам разработки противовирусных вакцин и локализации производства иностранных вакцин.

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«Вне зависимости от того, выйдем ли мы на производство вакцины в разумные сроки или нет, хочу, чтобы общество знало — страна будет обеспечена вакциной, и каждый желающий сможет иметь к ней свободный доступ», — цитирует Лукашенко пресс-служба Министерства здравоохранения.

По его словам, сегодня внимание всего мира сосредоточено на одной проблеме — ликвидации вспышки пандемии COVID-19. Для этого во всех странах принимаются беспрецедентные меры, и Беларусь не исключение.

«В последние две недели мы регулярно рассматриваем вопросы организации выявления и лечения в стране больных с коронавирусной инфекцией. Я пригласил вас для того, чтобы обсудить следующий этап противостояния глобальной болезни — массовую вакцинацию населения в целях выработки так называемого коллективного иммунитета», — сказал Лукашенко.

По его словам, в мире «началась гонка вакцин, и к сожалению, вопрос здоровья людей переходит в сугубо коммерческую плоскость».

Лукашенко заявил, что страны, обладающие необходимым научным и производственным потенциалом в вопросе создания и изготовления вакцин, в первую очередь учитывают свои потребности «и, откровенно говоря, политические приоритеты».

«Сейчас идет разработка около 200 потенциальных препаратов. Ежедневно звучат заявления об успехах, и тут же появляются информационные разоблачения», — констатировал он.

В мероприятии принимают участие представители Минздрава, Национальной академии наук, научно-практических центров и научных производств.

Накануне министр здравоохранения Дмитрий Пиневич сообщил, что в стране выдано регистрационное удостоверение на российскую вакцину «Спутник V», и вакцинация белорусов начнется в январе 2021 года.

По информации Минздрава, на первом этапе вакцинации будут подлежать медицинские работники, учителя, работники торговли и других сфер, вынужденные в силу профессии контактировать с большим количеством людей. Они получат вакцину бесплатно.