В Беларуси отменяются ограничения по открытию счетов в драгоценных металлах за рубежом

В Беларуси 1 января 2021 года будут отменены ограничения по открытию счетов в драгоценных металлах банками и физическими лицами за рубежом.

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Для юридических лиц (кроме банков) устанавливается уведомительный порядок открытия счетов в драгоценных металлах в банках и иных кредитных организациях за пределами страны.

Соответствующее решение принято постановлением правления Национального банка № 352, сообщает пресс-служба регулятора.

В настоящее время для открытия счетов в драгоценных металлах за рубежом белорусским юридическим и физическим лицам необходимо получить разрешение Нацбанка. Для коммерческих банков страны действует уведомительный порядок открытия счетов в драгоценных металлах за рубежом.

Постановлением № 352 утверждена Инструкция по совершению банками банковских операций с драгоценными металлами, которая вступит в силу 1 января 2021 года.

По информации Нацбанка, документ содержит ряд нововведений, в числе которых можно выделить нормы, предусматривающие расширение возможностей использования банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями систем дистанционного банковского обслуживания при осуществлении операций с драгоценными металлами.

Также в инструкции учтены предложения банков по сокращению количества оформляемых документов при работе с драгоценными металлами.

«Принятые изменения будут способствовать унификации и упрощению законодательства, регулирующего банковские операции с драгоценными металлами, что даст дополнительный импульс в развитии данного сегмента банковской деятельности», — говорится в сообщении Нацбанка.