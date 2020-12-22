Правозащитники: 21 декабря прошло почти 100 судов над протестующими, семь человек наказано за символику в окнах

По данным лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна», 21 декабря в судах Минска и других городов рассмотрено не менее 97 административных дел участников протестов.

Самая распространенная статья — 23.34 КоАП (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий). Также фигурирует ст. 17.1 КоАП (мелкое хулиганство).

Большинство наказано административными арестами на срок от 10 до 25 суток, 26 человек оштрафовано.

Одно дело закрыто Первомайским райсудом Витебска за недоказанностью вины фигуранта, еще одно — Волковысским районным судом. Четыре административных дела суды в Минске отправили в милицию на доработку, два из них заведено из-за вывешенных в окнах квартир бело-красно-белых флагов, что силовики теперь расценивают как несанкционированное пикетирование.

Шесть человек за вывешенные флаги на окнах (в одном случае — на крыше частного дома) признаны виновными по ст. 23.34 КоАП. Двое из них арестованы на 10 и 15 суток, четверо — оштрафованы на сумму до 22 базовых величин (594 рубля).

Один из фигурантов оштрафован за размещение на оконном стекле герба «Погоня». Правозащитники сообщают, что неизвестные бросили в окно камень, человек сам вызвал в связи с этим милицию, сотрудники которой, приехав на место происшествия, составили протокол на заявителя.

По сведениям БелаПАН, информацию о размещении в окнах жилых домов бело-красно-белых флагов и «иных предметов с аналогичной расцветкой» собирают районные ЖРЭО. Их руководители готовят и направляют жильцам предписания о необходимости убрать национальную символику и другие предметы белого и красного цветов.