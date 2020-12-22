Мокрый снег и дождь ожидается во вторник

/ Общество
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22 декабря погоду на территории страны будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе. Днем по западу скажется влияние фронтального раздела.

Ожидается облачно с прояснениями. Выпадут осадки (снег, мокрый снег, дождь).

В отдельных районах сгустится туман; будет гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный, местами порывистый.

Погода  в регионах:

  • Брест +1..+3°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Витебск -1..+1°C (вероятность осадков 60-70%, ветер 5-10 м/с);
  • Гомель -1..-3°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 5-10 м/с);
  • Гродно 0..+2°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Могилев 0..-2°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 5-10  ветер южный, 5-10 м/с).
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Тэги: погода

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