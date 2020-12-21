Мошенник под видом американского солдата выманил у белоруски более 20 тысяч долларов

Неизвестный под видом военнослужащего вооруженных сил США через интернет завязал знакомство с 33-летней белоруской и выманил у нее крупную сумму денег.

По сообщению пресс-службы МВД, пострадавшая рассказала, что летом получила сообщение в соцсети от незнакомца. В переписке неизвестный представился американским солдатом из Сирии и воспользовался возникшей симпатией собеседницы. Он попросил принять от курьера кейс с драгоценностями и документами на недвижимость в США и Великобритании, сам обещал приехать к возлюбленной позже.

В свою очередь посредник в переписке запросил крупную сумму за доставку посылки. Женщина оформила два кредита в банке и часть средств заняла у знакомых. В общей сложности она перевела за рубеж более 20 тысяч долларов. После очередной просьбы выслать недостающую сумму белоруска поняла, что ее обманывают.

Следователи возбудили уголовное дело. Личность подозреваемого не установлена.