В Испании будут вести учет жителей, которые отказались от вакцинации против COVID-19

В Испании все граждане, которые отказались от вакцинации от коронавируса, будут поставлены на учет. Это следует из обновленной стратегии вакцинации против коронавируса, сообщает El Mundo.

Реестр тех, кто отказался от вакцинации, будет вести Министерство здравоохранения Испании.

Сама вакцинация против коронавируса в стране будет добровольной.

Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья заявил, что страна начнет вакцинацию против коронавируса препаратом Pfizer и BioNTech в воскресенье, 27 декабря. В Испании вакцинацию планируют начать одновременно во всех 17 регионах, начиная с приоритетных групп населения, к которым в стране относится около 2,5 миллиона человек. Это постояльцы и персонал домов престарелых, медицинские работники и люди с серьезными заболеваниями.

Официально за время пандемии в Испании подтвердили более миллиона случав коронавируса, более 40 тысяч человек умерли.