Координационный совет прокомментировал заявление Генпрокуратуры

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Координационный совет по урегулированию политического кризиса в Беларуси выступил с заявлением в связи с возбуждением в отношении его членов новых уголовных дел.

«Сегодня против Координационного совета возбудили два новых уголовных дела по ч. 1 ст. 361-1 и ч. 1 ст. 357. Нас обвиняют в заговоре с целью захвата власти незаконным путем и деятельности от лица экстремистского формирования, — отмечается в заявлении, распространенном в телеграм-канале КС. — В рамках данных статей членам КС может угрожать от двух до двенадцати лет лишения свободы».

Подчеркивается, что КС был создан как площадка для переговоров с целью преодоления политического кризиса. «Мы всегда действовали в рамках правового поля и никогда не призывали к незаконным действиям. Мы продолжаем настаивать на диалоге, а не грубом нарушении прав граждан высказывать свое мнение. Наша цель остается прежней — диалог для разрешения политического кризиса, — сказано в заявлении. — Координационный совет уверен, что давление на членов КС и абсурдные обвинения — очередная попытка лишить белорусов возможности выбирать свою власть, выражать свое мнение и бороться за свою свободу. Легитимная власть не нуждается в репрессиях».

В связи с возбуждением дел заявление выпустило также Народное антикризисное управление (НАУ), возглавляемое членом президиума КС, экс-дипломатом Павлом Латушко. В нем говорится, что эти действия властей рассматриваются как политически мотивированные, а «нелегитимный режим продолжает репрессировать и подавлять проявления любого инакомыслия».

По мнению члена НАУ адвоката Михаила Кирилюка, «возбуждение уголовных дел по таким основаниям и без доказательств говорит о том, что цель работы обвинителей не защита безопасности Беларуси, а попытка запугать политиков, юристов и гражданских активистов». «Если бы в действиях КС были хоть какие-то признаки экстремизма, прокуратура бы уже давно предъявила доказательства широкой аудитории. То, что такие доказательства не представлены, говорит только об одном — их нет», — считает юрист.

Ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса (по ней возбуждено дело 20 августа, на следующий день после создания КС) — призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети интернет (наказание: от 2 до 5 лет лишения свободы).

Ч. 1 ст. 361-1 УК — создание экстремистского формирования либо руководство таким формированием или входящим в него структурным подразделением (ограничение свободы до 5 лет или лишение свободы от 3 до 7 лет).

Ст. 361-2 УК — финансирование деятельности экстремистского формирования (арест, или ограничение свободы на срок до 5 лет, или лишение свободы на срок от 3 до 6 лет).

Ч. 1 ст. 357 УК — заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем (лишение свободы на срок от 8 до 12 лет).

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Тэги: Координационный совет для трансфера власти Генпрокуратура Персона: Светлана Тихановская

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