Минэнерго: первый блок БелАЭС снова подключен к сети, этап энергетического пуска завершен

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Этап энергетического пуска первого энергоблока Белорусской АЭС завершен, все предусмотренные им технические мероприятия и испытания выполнены, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Как отмечается, всего было проведено 246 испытаний, в том числе состоялся сброс нагрузки турбогенератора блока с 500 мегаватт до нуля.

«21 декабря в 19.48 турбогенератор первого энергоблока снова подключен к энергосистеме с последующим набором мощности до 500 МВт, — говорится в сообщении Минэнерго. — В ближайшее время после получения разрешения Госатомнадзора начнется опытно-промышленная эксплуатация первого энергоблока».

В министерстве поясняют, что на этапе опытно-промышленной эксплуатации предусмотрено «последовательное освоение мощности реакторной установки» — 75, 90, 100% номинальной мощности — с проведением необходимых испытаний, «включая режим сброса нагрузки турбогенератора до нуля».

«После успешного завершения испытаний будет проведено комплексное опробование энергоблока в течение 15 суток на номинальной мощности. По его завершении первый энергоблок БелАЭС в установленном порядке будет принят приемочной комиссией в эксплуатацию», — отметили в Минэнерго.

Первый блок АЭС включили в энергосистему страны 3 ноября. 8 ноября выработка электричества прекратилась. 9 ноября анонимные источники в белорусских телеграм-каналах заявили, что турбину остановили из-за выхода из строя трансформаторов напряжения на одном из агрегатов.

Сюжет: Беларусь строит АЭС
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Тэги: АЭС-Беларусь

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