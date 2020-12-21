Задержанная в Гродно фотокорреспондент Катерина Гордеева отпущена из милиции после составления протокола

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Задержанная в Гродно фотокорреспондент газеты «Народная Воля» и портала TUT.by Катерина Гордеева отпущена из милиции, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

«На Катерину составили протокол по ст. 22.9 КоАП "Нарушение законодательства о средствах массовой информации"», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что у журналистки изъяли технику.

Гордеева была задержана сегодня во время работы на традиционной акции пенсионеров — Марше мудрости — и доставлена в милицию для проверки документов.

21 декабря акции прошли в Гродно, Бресте и Минске.

Чтобы избежать задержаний, в столице люди пожилого возраста собирались в нескольких местах: у Красного костела, возле универмага «Беларусь», у памятника Марату Казею в одноименном парке в центре столицы, на Привокзальной площади. Акции завершились без задержаний.
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Тэги: БАЖ задержания журналистов Персона: Екатерина Гордеева Город: Гродно

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