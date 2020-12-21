Осужденный умудрился сфотографировать камеру в жодинском СИЗО

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Задержанный протестующий сделал уникальные кадры на свой смартфон, воспользовавшись невнимательностью сотрудников СИЗО.

«После прибытия новой волны задержанных, всех "принимали" в коридоре, после чего распределяли по камерам. В это время творился настоящий хаос, более 60 человек стояли у стены, ОМОНовцы сидели в смартфонах и читали телеграм, а наши вещдоки просто валялись на полу. В этот момент мне удалось незаметно забрать свой телефон и ключи. За все 15 суток смартфон в камере, несмотря на ежедневные обыски, так и не смогли найти», — рассказал автор фотографий телеграм-каналу «Беларусь головного мозга».

В 10-местной камере на постоянной основе находилось 18 человек, что напрямую запрещено международным пактом о гражданских и политических правах.
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Тэги: СИЗО задержания активистов Город: Жодино

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