Лукашенко наградил Караника и Пиневича госнаградами

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Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник награжден орденом Отечества ІІІ степени, министр здравоохранения Дмитрий Пиневич — орденом Почета.

Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 21 декабря, сообщает его пресс-служба.

Этих наград Владимир Караник и Дмитрий Пиневич удостоены «за высокий профессионализм, значительный личный вклад в организацию и проведение комплексных мероприятий по противодействию распространению инфекции COVID-19 на территории Беларуси».
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Тэги: Минздрав коронавирус в Беларуси Персона: Владимир Караник Дмитрий Пиневич

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