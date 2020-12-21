Лукашенко наградил Караника и Пиневича госнаградами

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник награжден орденом Отечества ІІІ степени, министр здравоохранения Дмитрий Пиневич — орденом Почета.

Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 21 декабря, сообщает его пресс-служба.

Этих наград Владимир Караник и Дмитрий Пиневич удостоены «за высокий профессионализм, значительный личный вклад в организацию и проведение комплексных мероприятий по противодействию распространению инфекции COVID-19 на территории Беларуси».