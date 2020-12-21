Минфин рассчитывает получить в бюджет 95 млн рублей от взимания транспортного налога в 2021 году

Министерство финансов рассчитывает на поступление в 2021 году 95 млн рублей в бюджет Беларуси от взимания транспортного налога. Это следует из Основных направлений бюджетно-финансовой и налоговой политики Республики Беларусь на 2021—2023 годы, опубликованных на сайте финансового ведомства.

В частности, согласно документу, в составе доходов бюджета на 2021 год учтено зачисление в бюджет Беларуси 379 млн рублей вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты (в соответствии с белорусско-российским межправительственным соглашением).

В доходы бюджета также будет направлено 1,6 млрд рублей от взимания вывозной таможенной пошлины на калийные удобрения.

Учтено также «взимание транспортного налога вместо государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении (95,1 млн рублей)».

Предусмотрено перечисление трансферта из бюджета Минска в республиканский бюджет (778 млн рублей).

В целом с учетом названных подходов доходы консолидированного бюджета на 2021 год прогнозируются Минфином в сумме 39,7 млрд рублей (106,5% к оценке текущего года).

Объем доходов республиканского бюджета на будущий год оценивается около 23,3 млрд рублей. Это ниже изначально утвержденных параметров на этот год.

«В составе доходов учтены поступления налога на прибыль по целевому сценарию развития экономики. С целью минимизации рисков указанные доходы в размере, превышающем уровень текущего года, будут саккумулированы в дополнительном резервном фонде главы государства (около 400 млн рублей) для дальнейшего повышения уровня оплаты труда работников бюджетной сферы», — говорится в документе.

Аналогичные подходы предлагается реализовать и в местных бюджетах, сформировав дополнительные резервные фонды.

Как сообщалось, одобренный парламентом проект изменений в Налоговый кодекс предполагает отмену госпошлины на допуск к участию в дорожном движении и введение вместо нее транспортного налога. Платить его будут все владельцы транспортных средств независимо от участия в дорожном движении. Размер транспортного налога будет зависеть от веса и возраста автомобиля. По сути, это новый имущественный налог, который платится по факту владения, независимо от того, пользуешься ты этим имуществом или нет.