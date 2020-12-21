Правительство России одобрило проект соглашения о предоставлении Беларуси кредита на 1 млрд долларов

Правительство России одобрило проект соглашения о предоставлении Беларуси в 2020—2021 годах кредита в размере 1 млрд долларов. Об этом говорится в распоряжении за подписью председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Распоряжение опубликовано на портале нормативных правовых актов РФ. «Одобрить представленный Минфином России согласованный с МИДом России, Минэкономразвития России и государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и предварительно проработанный с белорусской стороной проект соглашения между правительством России и правительством Республики Беларусь о предоставлении правительству Республики Беларусь государственного финансового кредита», — говорится в документе.

Минфину совместно с МИД и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти РФ поручено «провести переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера».

В соответствии с проектом договора средства двух траншей по 500 млн долларов будут перечисляться при отсутствии просроченной задолженности по кредитам, выданным Беларуси Россией, Евразийским фондом стабилизации и развития (ЕФСР), а также выданным белорусским юрлицам российскими юрлицами под гарантии правительства Беларуси. Также не допускается просрочка по платежам за природный газ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

Кредит выдается для погашения и обслуживания госдолга Беларуси перед Россией и Евразийским фондом стабилизации и развития, а также для бюджетной поддержки.

500 млн долларов в российских рублях должно быть предоставлено в 2020 году, такая же сумма в той же валюте — в 2021-м.

Беларусь должна начать погашение кредита 15 мая 2026 года. Выплаты будут производиться дважды в год равными долями. За просрочку платежей по основному долгу и процентам по нему предусмотрены штрафные санкции. Возвращать кредит и погашать проценты Беларусь также будет в российских рублях.

Ставка по кредиту привязана к доходности облигаций федерального займа РФ со сроком погашения 7,75 года.

14 сентября после встречи с Александром Лукашенко в Сочи президент РФ Владимир Путин сообщил, что «Россия предоставит Беларуси в этот сложный момент кредит государственный — 1,5 миллиарда долларов».

В октябре 500 млн долларов кредита было перечислено Евразийским банком развития (ЕАБР), который управляет средствами Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Как сообщила пресс-служба банка, средства предоставляются сроком до 10 лет со льготным периодом погашения до пяти лет под плавающую процентную ставку (определяется как средняя доходность российских еврооблигаций в долларах США на срок семь лет). «Финансовый кредит из средств ЕФСР направлен на поддержку бюджета Республики Беларусь в условиях негативных последствий пандемии COVID-19», — отметил ЕАБР.