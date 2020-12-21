В столичной милиции произошли кадровые изменения

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Новые руководители подразделений минской милиции назначены приказом МВД № 413 л/с, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Игорь Подвойский назначен первым заместителем начальника ГУВД Мингорисполкома — начальником милиции общественной безопасности. Ранее проходил службу в должности заместителя начальника ГУВД Мингорисполкома — начальника милиции общественной безопасности.

Максим Гамола, возглавлявший Московское РУВД, назначен заместителем начальника ГУВД Мингорисполкома — начальником криминальной милиции.

Дмитрий Бурдюк, руководивший Партизанским РУВД, возглавит Октябрьское РУВД.

Виталий Макрицкий назначен начальником Партизанского РУВД. Ранее он занимал должность первого заместителя начальника Октябрьского РУВД — начальника криминальной милиции.

Сергей Варейко будет руководить Московским РУВД. Ранее проходил службу в должности заместителя начальника Заводского РУВД — начальника милиции общественной безопасности.
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Тэги: ГУВД Мингорисполкома милиция МВД Персона: Игорь Подвойский Максим Гамола Дмитрий Бурдюк Виталий Макрицкий Сергей Варейко

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