ГПК разъяснил, в каком случае белорусов не выпустят из страны

/ Общество
Просмотров: 119

Граждане, которые въехали в Беларусь, обязаны самоизолироваться на 10 дней. Только после выполнения этого условия они могут покинуть страну, сообщает Государственный пограничный комитет.

ГПК подробно прокомментировал правила пересечения границы в условиях COVID-19. Эти правила Совмин закрепил в своем постановлении № 705 от 7 декабря 2020 года.

Как следует из разъяснений, граждане РБ, которые прибыли в Беларусь из стран, включенных в перечень Минздрава, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, обязаны находиться в самоизоляции в течение 10 календарных дней со дня прибытия в Беларусь и не подлежат пропуску через границу до истечения срока самоизоляции.

Десятидневный срок пребывания лиц в самоизоляции исчисляется с даты прибытия в Беларусь, которая считается первым днем пребывания в самоизоляции, до истечения десятых суток пребывания в самоизоляции.

Таким образом, поясняет на примере ГПК, если гражданин прибыл в Беларусь 1 декабря 2020 года, то выехать из страны он может с 00:00 часов 11 декабря этого года.

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: пересечение границы коронавирус COVID-19

Другие материалы на эту тему:

Как COVID и задержания портят белорусам жизнь

Как COVID и задержания портят белорусам жизнь

Спасай себя сам? Что говорят больные ковидом о помощи в поликлиниках

Спасай себя сам? Что говорят больные ковидом о помощи в поликлиниках

Чем белорусов будут прививать от COVID-19

Чем белорусов будут прививать от COVID-19

Почему без маски? Как будут наказывать нарушителей масочного режима

Почему без маски? Как будут наказывать нарушителей масочного режима