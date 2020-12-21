В 2021 году в Беларуси планируется повышение минимальной зарплаты до 400 рублей

В Беларуси в 2021 году планируется повышение минимальной заработной платы с 375 до 400 рублей. Об этом говорится в Основных направлениях бюджетно-финансовой и налоговой политики Республики Беларусь на 2021—2023 годы, опубликованных Министерством финансов.

Отмечается, что расходы республиканского бюджета на 2021 год сформированы с учетом проведения последовательной политики по повышению уровня заработной платы.

Обеспечение роста заработной платы работников бюджетной сферы во всех отраслях предусматривается на уровне 105,4 % к 2020 году в среднегодовом исчислении.

Фонд оплаты труда в бюджетном секторе запланирован исходя из двухэтапного повышения: на первом этапе (с 1 января 2021 года) с установлением базовой ставки (используемой при исчислении окладов работников бюджетных организаций) в размере 195 рублей; на втором этапе (по мере выхода на целевой сценарий) — дополнительное повышение оплаты труда работников бюджетной сферы.

«В опережающем порядке предусматривается увеличение заработной платы низкооплачиваемых категорий работников образования (воспитателей и помощников воспитателей дошкольного образования), культуры (работников библиотек, музеев, клубов) и социальной. Планируется повышение минимальной заработной платы с 375 до 400 рублей», — говорится в документе.

С учетом названных подходов фонд оплаты труда бюджетного сектора (с отчислениями) на 2021 год оценивается в сумме 16,5 млрд рублей.