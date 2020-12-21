Фотокорреспондента Екатерину Гордееву задержали на акции пенсионеров в Гродно

По сообщению Белорусской ассоциации журналистов, в Гродно была задержана фотокорреспондент газеты «Народная Воля» и портала TUT.by Екатерина Гордеева. Она доставлена в РОВД для проверки документов.

В столице акция проходила в нескольких местах. Телеграм-канал «Пенсионеры 97%» не стал называть конкретное место сбора участников марша, опасаясь возможных задержаний, и предложил пенсионерам самим выбирать, куда приходить к 14 часам выразить свою гражданскую позицию.

Телеграм-каналы размещают фотографии и видеозаписи с мест сбора небольших групп людей на площади Независимости и площадке возле универмага «Беларусь». Возле универмага участники акции ходили вокруг новогодней елки и скандировали: «Верым! Можам! Пераможам!»

Перед началом акции рядом с площадью Независимости появились автобусы силовиков с зашторенными окнами, елка на площади была оцеплена. На площади была замечена активистка Нина Багинская с бело-красно-белым флагом.

Неделю назад силовики помешали пожилым людям пройти по проспекту Независимости. По информации правозащитников, на площади перед Красным костелом было задержано не менее 102 человек. Волонтерский телеграм-канал «Списки задержанных» приводил 107 фамилий. Одну участницу забрала скорая помощь.

В списке задержанных были пенсионеры 1937, 1938, 1941, 1942, 1945—1949 годов рождения. Среди них женщина, родившаяся 9 мая 1945 года. Позже часть людей осудили за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

Марш пенсионеров проходит в Минске еженедельно с 5 октября.