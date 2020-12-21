Сегодня Юпитер и Сатурн подойдут очень близко друг к другу

Под занавес уходящего 2020 года нам предстоит стать свидетелями редчайшего явления — так называемого «большого соединения» Юпитера и Сатурна, когда эти крупнейшие в Солнечной системе планеты настолько близко подойдут друг к другу, что будут выглядеть, практически как одно двойное небесное тело.

Как пишет DW , в последний раз подобный астрономический феномен наблюдался 4 марта 1226 года. Хотя «рядовые» встречи гигантов на большем расстоянии друг от друга происходят каждые 20 лет. Это случается потому, что Юпитер совершает виток вокруг Солнца за 12 лет, а Сатурн — за 30.

Сегодня, 21 декабря, вечером, наблюдать уникальное явление можно будет, когда стемнеет, примерно час спустя после заката солнца — Юпитер и Сатурн приблизятся друг другу на максимально возможное расстояние.