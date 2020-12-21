Власти объяснили, почему продлили осенний призыв

Сроки текущей призывной кампании и отправки граждан в войска продлены до 1 января 2021 года в связи с эпидемиологической обстановкой, сообщил консультант отдела призыва главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил Андрей Мурашов. Его комментарий в своем телеграм-канале опубликовала пресс-служба Министерства обороны.

«Не все призывники успели пройти медицинское освидетельствование: многие лечебные учреждения были перепрофилированы для борьбы с COVID-19, в связи с этим обследования, консультации врачей-специалистов для граждан откладывались и переносились, — пояснил представитель Генштаба ВС. — Этот процесс необходимо завершить. Есть и определенное количество граждан, в отношении которых были приняты решения призывных комиссий о призыве, однако они заболели и предоставили в военные комиссариаты листы нетрудоспособности, некоторые находились на самоизоляции. Конечно, отправка в войска для этих граждан отложилась».

«За эти две недели мы планируем завершить призывные мероприятия и направить в войска граждан, для которых этот процесс по тем или иным причинам затянулся. Общая численность граждан, которые будут призваны на срочную военную службу и службу в резерве, установлена ранее указом № 297, она не изменилась. Все мероприятия призыва и отправки будут проходить планово. Прибыв в войска, военнослужащие нового пополнения принесут Военную присягу. Срок службы для них будет исчисляться, как и для всех, со дня отправки в войска», — добавил Мурашов.

Как сообщалось, 18 декабря Александр Лукашенко подписал указ № 469, которым внес коррективы в указ № 297 от 3 августа «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве». Если первоначальный документ предписывал завершить призыв 30 ноября, то новым сроки продлены до 1 января 2021 года.

«Это позволит с учетом сложившейся неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки обеспечить Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования личным составом из числа нового пополнения в пределах численности, установленной ранее указом № 297», — сообщала пресс-служба Лукашенко.

Следует отметить, что численность призывников указана в приложении «для служебного пользования».