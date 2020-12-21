Жена блогера Игоря Лосика вышла из голодовки, ее супруг в заключении продолжает голодать

Жена блогера Игоря Лосика 21 декабря прекратила голодовку, ее супруг в заключении продолжает голодать.

В комментарии БелаПАН она пояснила свое решение выйти из голодовки давлением на семью.

«После многочисленных интервью и видеообращений на нашу семью началось сильнейшее давление. Сейчас я не могу об этом говорить, возможно, потом», — рассказала она.

По словам Дарьи, чувствует она себя нормально. О состоянии мужа, который голодает уже шестой день, намерена узнать в ближайшее время.

15 декабря стало известно, что Игорю Лосику, который находится под стражей с 25 июня и признан политзаключенным, предъявлено новое обвинение.

«Сейчас он признан обвиняемым не только по ч. 1 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок), но и по ст. 13, ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь (приготовление к участию в массовых беспорядках), — сообщил телеграм-канал «Беларусь головного мозга», создателем которого является Лосик. — Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы от трех до восьми лет. Сделано это с целью оставить Игоря под стражей, так как 25 декабря истекает предельный срок его содержания по предыдущему обвинению».

Лосик вины не признает и отреагировал на новое обвинение объявлением бессрочной голодовки до снятия всех обвинений либо изменения ему меры пресечения, сообщает телеграм-канал.

«Как и прежде, он считает свое уголовное преследование политически мотивированным», — подчеркивается в сообщении.

В этот же день о бессрочной голодовке объявила и его жена.

«Обвинение моему мужу вынесено просто абсурдное. Якобы он подготавливал какие-то массовые беспорядки. Где, находясь в Барановичах? Сидя с дочкой дома? Это смешно. Это просто издевательство. Я даже представить себе не могу, что происходит у них в головах, когда они приходят и такое говорят», — заявила она БелаПАН.

Дарья планировала голодать до выполнения требований, а именно — до снятия всех обвинений с мужа либо изменения ему меры пресечения.