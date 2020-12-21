Сезон в НХЛ стартует под старый Новый год

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В новом сезоне Национальную хоккейную лигу ждут значимые изменения.

В связи с закрытием границы между Канадой и США и необходимостью обеспечения безопасности участников матчей в условиях пандемии было принято решение изменить составы дивизионов и перейти на режим внутридивизионных матчей для минимизации количества поездок, пишет РБК.

Теперь дивизионы выглядят следующим образом:

  • Северный: «Калгари», «Эдмонтон», «Монреаль», «Оттава», «Торонто», «Ванкувер» и «Виннипег»;
  • Западный — «Анахайм», «Аризона», «Колорадо», «Лос-Анджелес», «Миннесота», «Сент-Луис», «Сан-Хосе» и «Вегас»;
  • Центральный — «Флорида», «Каролина», «Чикаго», «Коламбус», «Даллас», «Детройт», «Нэшвилл» и «Тампа»;
  • Восточный — «Бостон», «Баффало», «Нью-Джерси», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Филадельфия», «Питтсбург» и «Вашингтон».

Ранее клубы делились по географическому признаку в зависимости от часовых поясов, а не национальному.

Сезон начнется 13 января, в регулярном чемпионате команды проведут по 56 матчей вместо 82. В плей-офф выйдут 16 команд, в связи с чем Кубок Стэнли пройдет в традиционном формате.

Завершится регулярный чемпионат 8 мая. Официальные тренировочные сборы команд начнутся 3 января, отмечается, что предсезонных матчей не будет.
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Тэги: НХЛ

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