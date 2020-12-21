Координационный совет поблагодарил белорусов, вышедших на очередной Марш соседей

Тысячи людей по всей стране вышли на прогулки и акции солидарности, чтобы поддержать друг друга и тех, кто сегодня остается за решеткой, отмечает Координационный совет.

Требования у белорусов неизменны вот уже 134-й день подряд: остановить насилие, восстановить законность, выпустить всех политических заключенных и провести новые честные выборы.

«В ответ власти продолжают незаконно задерживать протестующих, судить их по выдуманным административным делам, ограничивать свободу мнений и свободу слова, которые гарантированы гражданам страны Конституцией, — считает КС. — Остановит ли это белорусов? Мы уже не раз убедились, что нас не остановить! Четыре месяца ежедневных протестов по всей стране — лучшее тому подтверждение. Координационный совет благодарен всем белорусам, которые продолжают двигаться к переменам, выходят на акции протеста и высказывают свою позицию!»