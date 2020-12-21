Глава МИД Эстонии призвал более активно поддерживать гражданское общество Беларуси

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Глава внешнеполитического ведомства Эстонии Урмас Рейнсалу во время видеоконференции глав восьми стран Балтии и Северной Европы в формате NB8 призвал более активно поддерживать гражданское общество Беларуси и продолжить усилия во имя свободы белорусского народа.

Ситуация в нашей стране была одной из главных тем повестки дня как в рамках сотрудничества NB8, которое в 2020 году координировала Эстония, так и в рамках ЕС в более широком плане, приводит DW слова Рейнсалу.

При этом чиновник указал на введение санкций ЕС, которое стало сигналом поддержки для белорусского общества.

Сюжет: Отношения Беларуси и ЕС
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Тэги: Беларусь-ЕС Персона: Урмас Рейнсалу

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