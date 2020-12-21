Какие отрасли экономики больше всего пострадали из-за коронавируса

Министерство экономики предлагает продлить действие указа президента № 143 о мерах поддержки бизнеса на первую половину 2021 года, заявил в интервью программе «Неделя» на телеканале СТВ первый заместитель министра Юрий Чеботарь.

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«Весной приняли несколько пакетов мер. Условно их разделили на пакеты, хотя они двигались в одно время. Первый пакет — это 143-й указ. Он был настолько своевременный, что им воспользовались более 40 тыс. субъектов хозяйствования и предпринимателей», — заявил Чеботарь.

По его словам, пакеты давали возможность не выплачивать, рассрочить налоги («понятно, если деятельность приостановилась, откуда их взять?») и арендную плату.

Поддержка составила «почти 70 млн рублей». «Многие, конечно, говорят, что это мало, но, в принципе, принимались еще точечные решения по отдельным предприятиям. С учетом этих точечных решений поддержка составляет у нас более 1 млрд рублей», — отметил чиновник.

Чеботарь пояснил, что Минэкономики уже внесло предложения в правительство, планируется «продлить 143-й указ, в том числе предоставить возможность рассрочек, которые были предоставлены, и на следующий год, в том числе возможность по арендным платежам», мораторий на повышение арендной платы.

«Думаю, это будет существенно для нашего бизнеса, кто арендует площади для своих компаний», — предположил Чеботарь, добавив, что «рассрочки продлятся еще на следующие полгода» и это уместно «с учетом второй волны».

Как отметил чиновник, по итогам 11 месяцев 2020 года четверть отраслей показали рост по сравнению с 2019 годом, около половины «работает с темпами хуже, чем в прошлом году». По его словам, больше всего из-за пандемии пострадали туризм, объекты общественного питания, малый бизнес, занятый в сфере развлечений (кинотеатры, театры).

О том, что Александру Лукашенко предложено продлить действие указа № 143 «О поддержке экономики», сообщил 17 декабря первый заместитель премьер-министра Николай Снопков.