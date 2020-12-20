Минская милиция сообщила о задержании около 100 человек

/ Общество
Просмотров: 181

В ходе сегодняшних акций протеста задержано около 100 человек, сообщило ГУВД Мингорисполкома. По данным же правозащитников, в целом по стране задержано порядка 150 человек.

«Сегодня, 20 декабря, в различных районах столицы попытались собраться небольшие группы граждан, которые обозначали себя незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы. Участники несанкционированных мероприятий неоднократно предупреждались о недопустимости противоправных действий, после чего наиболее активные лица были задержаны (около 100 граждан, в отношении которых проводится проверка в рамках действующего законодательства)», — сообщила столичная милиция.

В релизе подчеркивается, что «сотрудниками органов внутренних дел продолжается работа по установлению граждан, которые ранее принимали участие и не были задержаны в момент проведения акций, а также по привлечению водителей за нарушения Правил дорожного движения в местах протестной активности, которые беспричинно подавали звуковые сигналы, тем самым нарушая правила, а в ряде случаев создавая аварийную обстановку иным участникам дорожного движения».

По данным правозащитников на 20:50, в целом по стране задержано 147 человек — в Минске, Гродно, Смиловичах (Червенский район Минской области), в Бресте, Витебске, Борисове, Радошковичах (Молодечненский район Минской области), Боровлянах (Минский район), Новополоцке и Солигорске.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: воскресный марш задержания Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Децентрализация протеста. Больше маршей!

Децентрализация протеста. Больше маршей!

«Мы выходим». Память о жертвах побуждает продолжать борьбу

«Мы выходим». Память о жертвах побуждает продолжать борьбу

Тринадцатое воскресенье. И не последнее…

Тринадцатое воскресенье. И не последнее…

Режим Лукашенко ответил на народный ультиматум гранатами и резиновыми пулями

Режим Лукашенко ответил на народный ультиматум гранатами и резиновыми пулями